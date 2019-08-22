DGS tercih kılavuzu yayında! ÖSYM ile 2019 DGS kontenjanları ve taban ve tavan puanları bilgisi! İşte detaylar...

On binlerce öğrenci DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte kılavuza bakmaya başladı. Heyecanla beklenen DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklandı. Eğitim hayatına devam etmek isteyen önlisans öğrencileri dört yıllık bölümlere geçmek için 21 Ağustos- 28 Ağustos tarihleri aralığında tercih işlemlerini yapabilir. Peki 2019 ÖSYM ile DGS tercihleri nasıl yapılacak? İşte 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjan bilgisi ve DGS tercihleri hakkında tüm detaylar…

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri, tercih yapacak adaylar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. ÖSYM son dakika olarak DGS tercih kılavuzunu resmi sitesinden duyurdu. Haberimizin devamında 2019 DGS tercihleri hakkında tüm bilgilere erişebilirsiniz…

DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS tercihleri bugün itibariyle alınmaya başladı. ÖSYM'nin yayınladığı bilgi doğrultusunda DGS tercihleri 21-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.