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? ne zaman başlıyor? 2019 – 2020 takvimini açıkladı..

Eylül ayının gelmesine az bir zaman kala "?" sorusunun yanıtı öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı. Henüz yaz tatilini bitirmemiş olanlar olduğu gibi tatilini bitirip yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan öğrenciler de var. Her yeni dönemde olduğu gibi bu dönemi de heyecanla bekleyen öğrenciler öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmak için gün sayıyor. Gözlerini 'na çevirenler için müjde geldi. , 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Uyum haftası kapsamında olan öğrencilerin okula daha erken başlayacağını bildiren MEB, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını da açıkladı. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 23.8.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 11:28
Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? MEB 2019 – 2020 takvimini açıkladı..

Haziran ayında karne alan öğrenciler yaz tatillerini doya doya keyifle geçirdiler. Şimdilerde ise başka bir heyecan yaşıyorlar. Yeni dönem için heyecan ve merak içerisinde olan öğrenciler okulların açılmasını dört gözle bekliyor. Hem öğretmenlerine hem de arkadaşlarına kavuşacak olmanın getirdiği mutluluk ile yeni dönem okul hazırlıklarını yapan öğrenciler için geri sayım başladı. , "?" sorusunun yanıtını verdi. Buna göre; ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB AÇIKLADI!

Haberimizin detaylarından "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına ulaşabilir, yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? MEB 2019 – 2020 takvimini açıkladı..
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