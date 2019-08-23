Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? MEB 2019 – 2020 takvimini açıkladı..

Haziran ayında karne alan öğrenciler yaz tatillerini doya doya keyifle geçirdiler. Şimdilerde ise başka bir heyecan yaşıyorlar. Yeni dönem için heyecan ve merak içerisinde olan öğrenciler okulların açılmasını dört gözle bekliyor. Hem öğretmenlerine hem de arkadaşlarına kavuşacak olmanın getirdiği mutluluk ile yeni dönem okul hazırlıklarını yapan öğrenciler için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını verdi. Buna göre; yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB AÇIKLADI!

Haberimizin detaylarından "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına ulaşabilir, yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.