AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? MEB kılavuzu ile 2019 Açık Lise AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ücreti

Açık Lise aracılığıyla eğitim öğretim hayatlarını sürdüren on binlerce ilgilendiren 2019-2020 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Bu doğrultuda, AÖL kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgiler, arama motorları üzerinden en çok yanıtı merak edilenler arasında ilk sırada yer ediniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin 1. dönem Açık Lise kayıt yenileme süreci hakkında gerekli bilgileri yayımladığı kılavuz ile paylaştı. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl ve ücreti ne kadar? Konuya dair merak edilenleri sizler için derledik.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR? ÜCRETİ NE KADAR?

2019-2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair işlemler ve ücret bilgisi şu şekilde;