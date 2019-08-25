KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK yurt başvurusu hangi tarihte sona erecek?

niversite kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ile ailelerinin yoğun ve bir o kadar tatlı telaşı devam ederken öne çıkan bir diğer konu ise KYK yurt başvuruları durumunda. Şehir dışında okumak zorunda kalan ve maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenci, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sunduğu hizmetten yararlanmak istiyor. Bilindiği üzere, devlet yurtları ile güvenli ve huzurlu bir şekilde barınma ihtiyacı giderilebiliyor. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde başlayan başvuruların e Devlet üzerinden alınmasına devam ediyor. Henüz ilgili işlemlerini tamamlamamış olan öğrenciler ise, '2019 KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun yanıtı araştırıyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ZAMAN SONA ERECEK?

Kurum tarafından yapılan açıklama neticesinde 19 Ağustos tarihinden bu yana kabul edilen başvurular, yakın bir zamanda sona erecek. Adaylar, kurumun açıkladığı tarihler arasında ilgili işlemlerini e Devlet giriş ile tamamlamak zorunda.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2019 KYK yurt başvuru sonuçları hakkında bilgi edinebilir, ilgili işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağına dair bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.