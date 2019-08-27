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kayıtları için gereken evraklar nelerdir? 2019 ?

, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri tarafından öğrencilere çeşitli eğitimler verir. Bu eğitime kayıt olmak isteyen vatandaşlar BİLSEM kayıtlarının nasıl yapılacağını araştırıyor. BİLSEM sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kayıtlar 26 Ağustos tarihinde başladı. Peki, 2019 BİLSEM kayıt dönemi ne zaman bitiyor? Kayıt için gerekli evraklar ve detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 09:37
BİLSEM kayıtları için gereken evraklar nelerdir? 2019 BİLSEM kayıtları nasıl yapılır?

BİLSEM Eğitim merkezinde yabancı dil, öğrenme yöntemleri, iletişim becerileri gibi eğitimler alan öğrenciler aldıkları sonuçlara göre yerleşecekler. Öğrenciler Genel Yetenek, Resim ve Müzik alanlarında bireysel değerlendirmeye tabi tutulmuştu. Bu kapsamda Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye tabi tutulan adaylar için taban puan 130, Resim alanında bu puan tüm sınıf düzeyleri için 90 ve Müzik alanında ise 70 olarak açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2019 BİLSEM kayıt dönemi öğrenciler için başladı. BİLSEM kayıtları için gerekli evraklar ve detaylar haberimizde…

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BİLSEM kayıtları için gereken evraklar nelerdir? 2019 BİLSEM kayıtları nasıl yapılır?
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