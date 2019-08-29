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ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ile 2019 DGS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

Dikey Geçiş Sınavı tercihleri sona gelindi. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan ve eğitimlerine dört yıllık lisans düzeyine tamamlamak isteyen adaylar, 'nin açıkladığı tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları ile ilgili işlemlerini gerçekleştirdi. Son günde okul tercihinde bulunmayan adaylar ise, '2019 tercihleri ne zaman bitiyor?' sorularına yanıt aradı. İlgili işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayan öğrenciler ise DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki, DGS ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2019 DGS tercih sonuçları hakkında merak edilenleri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 11:01
DGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2019 DGS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

Aldıkları iki yıllık eğitimi dört yıllık lisans düzeyine çevirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren 2019 tercihleri tarafından alınmaya devam ederken kurum tarafından Tablo-2'de değişiklik yapıldığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan DGS tercih kılavuzu neticesinde heyecanlı süreç başladı. Birçok aday işlemlerini ilk günden tamamlarken birçoğu ise henüz gerçekleştirmedi. Bu doğrultuda, ' nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan ve lisans eğitimi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile belirtilen şekilde ve tarihler arasında işlemlerini tamamlamak zorunda.

2019 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından DGS tercih sonuçlarının ne zaman ve hangi gün açıklanacağı hakkında bilgi sahibi olabilir, yerleştirme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağına yönelik bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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DGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2019 DGS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
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