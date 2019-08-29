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Öğretmen atamaları 2019 | öğretmen atamaları taban puanları!

lisans sonuçları açıklandı! Sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar bir taraftan da öğretmen atamalarının yapılacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışmak isteyen öğretmenlerin KPSS sınavından yeterli puanı almış olması gerekiyor. Birçok branştan öğretmen KPSS taban puanlarını araştırıyor. İşte 2019 KPSS öğretmen atamaları taban puanları…

Giriş Tarihi: 29.8.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 12:35
Öğretmen atamaları 2019 | KPSS öğretmen atamaları taban puanları!

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na () giren vatandaşlar 2019 öğretmen atama taban puanlarını araştırmaya başladı bile. tarafından gerçekleştirilen bu sınava giren adaylar eğer devlet okullarında çalışmak istiyorsa belirli bir puanı almış olmalılar. KPSS öğretmen atama taban puanlarını haberimizde bulabilirsiniz…

KPSS ÖĞRETMEN ATAMA TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

KPSS sonuçları bugün açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "KPSS Lisans sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak." denilmişti. KPSS puanını bekleyen binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren tahmin ettikleri puanlarla atama yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

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Öğretmen atamaları 2019 | KPSS öğretmen atamaları taban puanları!
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