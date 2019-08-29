Öğretmen atamaları 2019 | KPSS öğretmen atamaları taban puanları!

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren vatandaşlar 2019 öğretmen atama taban puanlarını araştırmaya başladı bile. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu sınava giren adaylar eğer devlet okullarında çalışmak istiyorsa belirli bir puanı almış olmalılar. KPSS öğretmen atama taban puanlarını haberimizde bulabilirsiniz…

KPSS ÖĞRETMEN ATAMA TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

KPSS sonuçları bugün açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "KPSS Lisans sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak." denilmişti. KPSS puanını bekleyen binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren tahmin ettikleri puanlarla atama yapılıp yapılmadığını araştırıyor.