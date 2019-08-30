Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu!

Yeni eğitim öğretim yılı geri sayımı sürerken '' Okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. 2019 - 2020 öğretim yılı başlarken öğrenciler başta olmak üzere öğretmen ve velileri de büyük bir heyecan sardı. Okul hazırlıklarına başlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatili ne zaman bitecek merak ediyor. On binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği okulların açılacağı tarih 2019 2020 MEB eğitim öğretim takviminde yer aldı. Peki Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE 2019 2020 MEB TAKVİMİ!

Yaz tatilinin bitmesine kısa süre kala öğrencileri okul heyecanı sardı. Bunun akabinde okullar ne zaman açılacak sorusu geldi. 2019 2020 MEB eğitim öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi duyurdu.

İşte 2019 2020 MEB eğitim öğretim takvimine dair merak edilen tüm ayrıntılar;

Uzun bir yaz tatili maratonunun ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrilmişti. MEB resmi takviminde İlkokul 1. sınıflar, 2 Eylül 2019 tarihinde başlayacak, diğer sınıflar ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü okula başlayacak.