AÖF Kayıtları bugün başladı! AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme ve elektronik kayıt nasıl yapılır?

Açık öğretim fakültesi üzerinden üniversite okuyacak kişilerin kayıt yenileme işlemleri bugün itibariyle başladı. AÖF elektronik kayıt için adaylar internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. 2019 AÖF kayıtlarını tamamlayacak binlerce öğrenci Güz-Bahar dönemi kayıtlarının detaylarını merak ediyor. Peki, Açık öğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt ücreti ve kayıt hakkındaki tüm detaylar haberimizde…

AÖF ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.