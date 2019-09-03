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Kayıtları bugün başladı! AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme ve elektronik kayıt nasıl yapılır?

kayıt dönemi 2 eylül yani bugün başladı. resmi sitesi üzerinden kayıtların başlayacağı tarihi duyurmuştu. Kayıt yaptıracak kişiler "AÖF kayıtları nasıl yapılır?" sorusunun cevabını arıyor. İnternet üzerinden yapılacak kayıtlara öğrencilerin belirli bir ücret ödemesi gerekiyor. 2019 ücretleri ne kadar? Kayıtlar nasıl ve nereden yapılır? Kayıt yenileme ve AÖF elektronik kayıt hakkında tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 3.9.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 09:16
AÖF Kayıtları bugün başladı! AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme ve elektronik kayıt nasıl yapılır?

Açık öğretim fakültesi üzerinden üniversite okuyacak kişilerin kayıt yenileme işlemleri bugün itibariyle başladı. elektronik kayıt için adaylar internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. 2019 AÖF kayıtlarını tamamlayacak binlerce öğrenci Güz-Bahar dönemi kayıtlarının detaylarını merak ediyor. Peki, Açık öğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt ücreti ve kayıt hakkındaki tüm detaylar haberimizde…

AÖF ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

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AÖF Kayıtları bugün başladı! AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme ve elektronik kayıt nasıl yapılır?
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