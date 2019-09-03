Darüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuyor!

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 3 Kasım 2019 Pazar günü düzenlenecek olan 41'inci İstanbul Maratonu'nda yerini alarak, eğitimde fırsat eşitliğine destek vermeye devam ediyor.

156 yıldır küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocukların çağdaş bir eğitimle buluşabilmesi için çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bu maratonda 'Söz konusu eğitimse yardıma koşarız' diyen eğitim sevdalılarının desteklerini bekliyor.