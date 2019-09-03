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‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuyor!

Cemiyeti, bu yıl 3 Kasım tarihinde 41'incisi düzenlenecek olan Maratonu ile eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulunmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 3.9.2019 11:31
Darüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuyor!

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 3 Kasım 2019 Pazar günü düzenlenecek olan 41'inci İstanbul Maratonu'nda yerini alarak, eğitimde fırsat eşitliğine destek vermeye devam ediyor.

156 yıldır küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocukların çağdaş bir eğitimle buluşabilmesi için çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bu maratonda 'Söz konusu eğitimse yardıma koşarız' diyen eğitim sevdalılarının desteklerini bekliyor.

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Darüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuyor!
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