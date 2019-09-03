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açıklandı mı? sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

On binlerce adayın katılım gösterdiği heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde 83. Temel Eğitim 59. Yenileme Eğitim Sınav soruları ve cevapları açıklanmıştı. Uzun süredir bu sınava çalışan adaylar ’den son dakika ÖGG sınav sonuçları açıklamasını bekliyor. Bilindiği üzere Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 3.9.2019 18:40
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG sınav soru ve cevaplarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Adaylar şimdiden sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Eğitim Sınavı 25 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Bilindiği üzere adaylar sınav sorularına ve cevaplarına 'nin resmi sitesinden ulaşmıştı. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları da açıklanır açıklanmaz EGM'nin sitesinde yer alacaktır. Peki ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Sınava katılım gösteren binlerce aday EGM'den gelecek son dakika sınav sonuçları açıklamasını bekliyor. Peki ÖGG sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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