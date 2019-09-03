ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG sınav soru ve cevaplarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Adaylar şimdiden 2019 ÖGG sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Eğitim Sınavı 25 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Bilindiği üzere adaylar sınav sorularına ve cevaplarına EGM'nin resmi sitesinden ulaşmıştı. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları da açıklanır açıklanmaz EGM'nin sitesinde yer alacaktır. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Sınava katılım gösteren binlerce aday EGM'den gelecek son dakika sınav sonuçları açıklamasını bekliyor. Peki ÖGG sonuçları açıklanma tarihi belli mi?