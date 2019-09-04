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? Uyum haftası ne zaman başlayacak? 2019-2020 takvimi

Okulların açılmasına sayılı günler kala anaokulları ne zaman açılacak? Sorusu veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçmiş yıllarda uygulamaya geçen okula uyum haftası, anaokulu ve okul öncesi eğitim sınıflarının eğitime erken başlamasını ve öğrencilerin okula alışmalarını sağlıyor. Milyonlarca veli uyum haftasının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki ? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 4.9.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 16:55
Anaokulları ne zaman açılıyor? Uyum haftası ne zaman başlayacak? MEB 2019-2020 takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çocukların erkenden okula alışmasını sağlayan uygulama her sene olduğu gibi bu sene de uygulanacak. Okulların açılacağı tarihten bir hafta öncesinde başlayan uygulama anaokulu ve okul öncesi eğitim sınıflarını kapsamaktadır. MEB 2019-2020 takviminde uyum haftasının tarihini de duyurdu. Peki, Anaokulları ne zaman açılacak? İşte detaylar…

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okullar bu yıl normal öğrenciler için 9 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak.

Anaokulları ve okul öncesi eğitim sınıfları, uyum haftası dolayısıyla 5-6 Eylül tarihinde uyum eğitimi için hazır bulunacak. 9. sınıf öğrencileri, ilkokul birinci sınıf, imamhatip ortaokullarının 5'nci sınıf öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencileri de 5-6 Eylül tarihinde ilk dersler için hazır olacak.

25 Kasım tarihinde devam edecek olan dönem, 20 Ocak tarihinde yarı yıl tatili ile sona erecek. Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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