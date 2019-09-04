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tercih sonuçları tarafından ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2019 sorgulama sayfası

tercih sonuçları kapsamında adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Aldıkları iki yıllık eğitimi dört yıla tamamlayarak lisans derecesinden mezun olmak isteyen öğrenciler, 'nin duyurusu ile Dikey Geçi Sınavı yerleştirme işlemlerini geçtiğimiz hafta tamamladı. Adaylar şimdi ise, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Bu doğrultuda, '2019 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, akabinde öğrencilerin lisans derecesinde okumaya hak kazanıp kazanamayacakları belli olacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 08:13 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 08:13
DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2019 DGS tercih sonuçları sorgulama sayfası

kapsamında yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta! Meslek yüksekokullarında ve çeşitli ön lisans programlarında aldıkları iki yıllık eğitimi dört yıllık lisans derecesine tamamlamak isteyen adaylar, elde ettikleri puan çerçevesinde üniversite tercihlerini geçtiğimiz hafta tamamladı. Bu doğrultuda, hafta başından itibaren '2019 yerleştirme sonuçları açıklandı mı?' sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Zira, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak ' açıklandı!' duyurusunun ardından öğrencilerin istedikleri üniversitelere yerleşip yerleşemeyecekleri netlik kazanacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 2019 DGS tercih sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilir, merak ettiğiniz detayları hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2019 DGS tercih sonuçları sorgulama sayfası
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