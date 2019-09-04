E okul kayıt sorgulama ekranı! Çocuğum hangi okula başlayacak?

Okulların açılmasına geri sayım başladı! E okul sistemi üzerinden ilkokul 1. Sınıf ve orta okul 5. Sınıf düzeyinde çocukları olan veliler çocuklarının kayıt olduğu okulu sorgulayabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden e okul kayıt sayfası hakkında bilgi almanız da mümkün. Peki, Kayıt sorgulama işlemi nasıl yapılır? Çocuğum hangi okula gidecek? Sorusunun yanıtı haberimizde…

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

E okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2019-2020 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

E OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İLKOKULA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

İlkokula başlama yaşını, aşağıdaki otomasyon üzerinden doğum tarihini girerek kolayca öğrenebilirsiniz.

Örnek doğum tarihleri şu şekilde;

01.01.2006: Çocuğunuz 164 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.

Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2007: Çocuğunuz 152 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.

Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2008: Çocuğunuz 140 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.

Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2009: Çocuğunuz 128 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.

Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2010: Çocuğunuz 116 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.

Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2011: Çocuğunuz 104 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.

Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2012: Çocuğunuz 92 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.

Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2013: Çocuğunuz 80 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.

Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2014: Çocuğunuz 68 aylık olduğundan Anaokulu, Ana Sınıfı ve Uygulama Sınıfına kaydı yapılır.

Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

01.01.2015: Çocuğunuz 56 aylık olduğundan Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan Anaokulu ve Uygulama Sınıflarına 36-56 aylık, Ana Sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı Ana Sınıfına kaydedilebilir.

01.01.2016: Çocuğunuz 44 aylık olduğundan Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan Anaokulu ve Uygulama Sınıflarına 36-56 aylık, Ana Sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı Ana Sınıfına kaydedilebilir.

01.01.2017: Çocuğunuz 32 aylık olduğundan Anasınıfı, Anaokulu, Uygulama Sınıfına kayıt yaşı uygun değildir.