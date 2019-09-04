KPSS ne zaman? 2020 ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kamu dairelerinde çalışmak isteyen binlerce aday KPSS sınav tarihlerine odaklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 yılında ÖSYM'nin belirlediği takvime göre şekillenecek. KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM 2020 eğitim öğretim takviminde sınavlara ait sınav takvimi, başvuru tarihleri, geç başvuru günleri ve sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri yer almaktadır. Peki KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte yanıtı…

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2020 yılında yapılacak olan sınav ve başvuru tarihine ilişkin detaylar henüz netleşmedi.