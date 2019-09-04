Tıpta zirve Medipol’ün

BUGÜN NELER OLDU

EN gözde fakültelerin başında gelen tıpta zirveye İstanbul Medipol Üniversitesi oturdu. Üniversitenin Uluslararası Tıp Fakültesi (UTF) Türkiye'deki tüm tıp fakülteleri arasında 547,58 ile en yüksek taban puana sahip fakülte oldu. İngilizce tıp eğitimi veren Medipol UTF 10 kişilik kontenjanını ilk 77'de olan öğrenciler arasından tamamladı. Türkçe eğitim veren İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ise 531,79 taban puanı ile tüm tıp fakülteleri arasında en üst sıralarda yer aldı. Tıp Fakültesinin tam burslu kontenjanları ilk 1000'e giren öğrenciler tarafından dolduruldu. İstanbul Medipol Üniversitesi, 2018 yılında da Türkiye'deki bütün tıp fakülteleri arasında en yüksek tavan ve taban puanlara sahip tıp fakültesi olmuştu.