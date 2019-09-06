131 bin aday için ikinci şans

BUGÜN NELER OLDU

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçen ay üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Ancak bu herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar için yolun sonu anlamına gelmiyor. Adaylar için ikinci bir şans olan ek yerleştirme dönemi dün başladı. İlk yerleştirmede hiçbir bölümü kazanamayan adaylar, tercihlerini 11 Eylül'e kadar internetten yapabilecek. Adaylara 24 tercih hakkı tanınacak. İlk yerleştirmelerin ardından örgün lisans ve önlisans programlarında 71 bin 233 kontenjan boş kalmıştı. Ancak yerleştiği programa kayıt yapmayan yaklaşık 60 bin adayla birlikte boş kontenjan 131 bine yükseldi. Açıköğretim programlarıyla birlikte bu yıl toplam 191 bin 140 boş kontenjan bulunuyor. En fazla boş kontenjan inşaat mühendisliğinde oluştu. İlk yerleştirmenin ardından inşaat mühendisliğinde 5 bin 151 boş kontenjan bulunuyordu. Bu bölümü kazanıp da kayıt yaptırmayan 189 adayla birlikte boş kontenjan sayısı 5 bin 278 oldu.Lisans programlarında devlet üniversitelerinde 45 bin 55, vakıf üniversitelerinde 16 bin 514, KKTC üniversitelerinde 4 bin 871 boş kontenjan bulunuyor. Bunların arasında gözde üniversiteler de var. Boğaziçi, Galatasaray ve ODTÜ gibi yükseköğretim kurumlarındaki bazı programlarda boş kontenjan bulunuyor. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi İngilizce öğretmenliği ile PDR'de 2'şer, felsefede 3, İngiliz dili ve edebiyatında 4, iktisatta 2, işletmede de 2 kontenjan boş kaldı.