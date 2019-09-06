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ne zaman ve nasıl yapılacak? 2019 AÖL () kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte bilgiler

2019 – 2020 işlemleri tarafından alınmaya devam ediyor. Açıköğretim Lisesi'nde eğitim hayatını sürdürecek öğrencileri yakından ilgilendiren öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Birinci dönem sınav tarihlerinin belirlenmesinin ardından AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, ücretleri de merak edilir oldu. Buna göre AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar..

Giriş Tarihi: 6.9.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 12:40
AÖL kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılacak? 2019 AÖL (Açık Lise) kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte bilgiler

Eğitim hayatını aracılığı ile sürdüren on binlerce öğrenci AÖL kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. yeni eğitim öğretim yılına ilişkin kılavuzu yayımlaması üzerine konuya ilişkin bütün bilgiler de öğrencilere sunulmuş oldu. Peki buna göre; nasıl ve nereden yapılacak? Ücreti ne kadar oldu?

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR? ÜCRETİ NE KADAR?

2019-2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair işlemler ve ücret bilgisi şu şekilde;

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AÖL kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılacak? 2019 AÖL (Açık Lise) kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte bilgiler
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