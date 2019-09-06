İHÜ Yaz Okulu Lise Öğrencilerini Sosyal Bilimcilerle Buluşturdu

Sosyal bilimler alanında uluslararası araştırma odaklı eğitim anlayışıyla ön plana çıkan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) lise öğrencileri için düzenlediği yaz okulunda birbirinden değerli akademisyenleri öğrencilerle buluşturdu.

2 Eylül-6 Eylül arasında İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi'nde düzenlenen Lise Yaz Okulu'nda lise öğrencileri, sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir programla üniversite yaşamını tecrübe etmiş oldu.

İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Lise Yaz Okulu Programında, lise öğrencilerinin sosyal bilimler bölümleri ile ilgili fikir sahibi olması ve gelecekte üniversite tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri amaçlandı.

Programda Tarih, Hukuk, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Felsefe, İslami İlimler, Medya ve İletişim, Psikoloji, PDR, Karşılaştırmalı Edebiyat, Sosyoloji gibi farklı disiplinlerden, her biri alanlarında tanınmış akademisyenlerce ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Programa katılan değerli akademisyenler şöyle; Prof. Dr. Fuat Erdal, Prof. Dr. Halil Berktay, Prof. Dr. Medaim Yanık, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Öcal, Doç. Dr. Burhan Köroğlu, Doç Dr. Talha Köse, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaplan, Dr. Öğr. Üyesi M. İkbal Bakır, Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Kaşıkçı, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Morgül, Dr. Öğr. Üyesi Merve Aktar, Arş. Gör. Ali Kıvrak, Arş. Gör. Enes Tüzgen, Arş. Gör. Esra Altınışık, Dr. Öğr. Üyesi Nursem K. Aksay, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özay, Dr. Öğr. Üyesi Thseen Nazir, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol, Dr. Öğr. Üyesi Emine Hoşoğlu Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Sadullah Yıldırım.

Tarihten günümüze ufuk açıcı konuların dikkat çekici başlıklarla ele alındığı akademisyen- öğrenci buluşmalarının yanı sıra program, İstanbul'un tarihi ve turistik mekânlarına, önemli kurum ve medya kuruluşlarına yapılan gezi ve ziyaretlerle renklendi.