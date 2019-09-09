Haydi ders başına!

BUGÜN NELER OLDU

2019/2020 Eğitim ve Öğretim Yılı bugün başlıyor. 18 milyon 108 bin 860 öğrenci ve 1 milyon 77 bin 307 öğretmenin ders başı yapacağı yeni eğitim 19 Haziran'da sona edecek.Yeni eğitim-öğretim yılı yeni düzenlemelerle başlayacak. Öğrenciler 180 gün sürecek eğitim ve öğretim yılında üç kez ara tatil yapacak. Okullar, Kasım ve Nisan aylarında birer hafta 1.sömestri sonunda da 15 gün tatile girecek. Tam gün eğitim yapan ilköğretim okullarında teneffüs süreci 15 dakikaya çıkarıldı.Yeni eğitim ve öğretim yılında yapılan düzenlemeler kapsamında lise son sınıf öğrencilerine de kolaylık sağlandı. 12.Sınıf öğrencilerine ilgi, yetenek ve merakları dikkate alınacak müfredat uygulanacak. Üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanabilmeleri için test uygulaması yapılacak. Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'ndan üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri için kişiye özel uygulamalara yer verilecek.Bakanlık öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak kurslar düzenlemeye devam edecek. Bu destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 19-23 Eylül 2019'da alınacak. Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.Okullarda hizmet veren kantin, keftarya, büfe çay uçağı gibi işletmelerde bu eğitim ve öğretim yılından itibaren okul gıdası logolu yiyecek ve içecekler satılacak. Okul Gıdası logosu olmayan gıdaların satışına izin verilmeyecek.