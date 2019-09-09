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Öğretmenlerin iletişim becerileri güçlendirilmeli

Giriş Tarihi: 9.9.2019
Öğretmenlerin iletişim becerileri güçlendirilmeli
Eğitim Danışmanı ve PDR Uzmanı Alpaslan Dartan eğitim sistemindeki kaliteli eğitim sorununun bir ayağında öğrenci ve öğretmen ilişkisi üzerinden yaşanan iletişim ve bağ kurma sorununun geldiğini söyledi. SABAH'a yeni eğitim dönemini değerlendiren Dartan, yeni eğitim vizyonunun önemli olduğunu belirterek eğitimcilerin bu vizyonda kilit rol oynadığını söyledi. Dartan, "Sınavların başarı ölçütünün belirleyicisi olmadığı, ezberden uzak, öğrenmeye, anlamaya ve değişime endeksli bir eğitim sistemi gençlerimizi geleceğe hazırlayacaktır. Yeter ki sisteme müdahaleler akılcı ve evrensel değerlere uygun olsun" dedi.
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Öğretmenlerin iletişim becerileri güçlendirilmeli
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