Maarif'le beyin göçü Türkiye'ye yöneldi

TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla kurulan ve son üç yıldır farklı kıtalarda okullar açan TMV, mezun ettiği öğrencilerini yükseköğretim için Türkiye'ye yönlendiriyor. Ülkelerindeki TMV okullarında iyi derecede Türkçe öğrenen mezunlar, Türkiye'deki üniversiteleri tercih etmeleri halinde dil avantajı elde ediyor.

17-25 Aralık süreci ile ortaya çıkmaya başlayan ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ifşa olan FETÖ yapılanmasının yurt dışındaki okullarının kapatılması veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi ile birlikte bu okullardaki öğrenciler, Türkiye'yi yakından ve doğru kaynaklardan tanımaya başladı.

BATI GÖZDEN DÜŞTÜ

Daha önce Avrupa ve ABD'yi tercih etmeleri doğrultusunda yönlendirilen öğrenciler, ülkelerinde faaliyete başlayan Maarif okullarında almış oldukları Türkçe eğitiminin de vermiş olduğu cesaretle üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih etmeye başladı. Halen 300 Maarif mezununun Türk üniversitelerinde eğitim gördüğü Türkiye'yi, bu sene de Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Pakistan, Afganistan, Mali, Gine, Moritanya, Sudan, Çad, Somali, Gabon, Kamerun, Nijer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Fildişi Sahilleri'nden 500 civarında öğrenci tercih etti.

DANIŞMANLIK DA VERİYOR

TMV, okullarından mezun olup Türkiye'ye gelen öğrencilere eğitim danışmanlığı hizmeti de veriyor. Öğrencilere, havalimanında karşılanmadan tüm kayıt kabul süreçlerine kadar rehberlik hizmeti sunan TMV, bunun yanı sıra eğitim hayatları boyunca öğrencilere yönelik kamp ve kültür gezileri gibi etkinlikler de gerçekleştiriyor.

TMV, ayrıca Türkiye'de YÖK bünyesindeki 42 üniversiteyle işbirliği protokolü imzalayarak öğrenci kabulü, eğitmenlerin eğitimi ve Türkçe kürsülerinin açılması gibi pek çok alanda iş birliğine gitti. Ayrıca TMV, bu sene 14 üniversitenin uluslararası öğrenci kabulü amacıyla uyguladığı (YÖS) Yabancı Öğrenci Sınavları'na çeşitli ülkelerde ev sahipliği de yaptı.