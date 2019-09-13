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2 sınav giriş yeri sorgulama | ve tarihi

sınav giriş yerleri dün Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklandı. Akademik kariyer yapmak için katılacak olan binlerce aday sorgulama yapıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sistemdir. Adaylar sayfası üzerinden belgelerine ulaşabilecekler. Peki, ALES ne zaman? Sınav giriş yeri sorgulama...

Giriş Tarihi: 13.9.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 11:20
ALES 2 sınav giriş yeri sorgulama | ALES sınav giriş belgesi ve tarihi

2 sınav giriş belgesi geçtiğimiz gün adaylara duyuruldu. Sınava girecek olan vatandaşların 'nin düzenlediği her sınavda olduğu gibi sınav giriş belgelerini yanında götürmesi gerekmektedir. Peki ALES sınav giriş yeri nereden öğrenilir? ALES sınav giriş yeri sorgulama ve detaylar haberimizde…

ALES 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ALES/2 sınavına girecek adayların sınav girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan sınav, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.

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ALES 2 sınav giriş yeri sorgulama | ALES sınav giriş belgesi ve tarihi
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