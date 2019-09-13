ALES 2 sınav giriş yeri sorgulama | ALES sınav giriş belgesi ve tarihi

ALES 2 sınav giriş belgesi geçtiğimiz gün adaylara duyuruldu. Sınava girecek olan vatandaşların ÖSYM'nin düzenlediği her sınavda olduğu gibi sınav giriş belgelerini yanında götürmesi gerekmektedir. Peki ALES sınav giriş yeri nereden öğrenilir? ALES sınav giriş yeri sorgulama ve detaylar haberimizde…

ALES 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ALES sınav giriş belgesi için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ALES/2 sınavına girecek adayların sınav girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan sınav, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.