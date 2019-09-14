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yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama: sınavı bugün!

yaz okulu sınavı bugün ve yarın Türkiye genelinde bütün illerde yapılacak. Katılacak olan adaylar AÖF belgelerini temin etmeleri gerekiyor. Açık öğretim fakültesi yaz okulu sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde adaylara duyurulmuştu. Birçok üniversitenin uyguladığı yaz okulu öğrencilerin geçemedikleri dersleri almalarını sağlayan bir sistemdir. Peki, sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 14.9.2019 11:50
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama: AÖF yaz okulu sınavı bugün!

Açık öğretim yaz okulu sınavları bu hafta sonu cumartesi ve Pazar günü tüm illerde uygulanacak. Öğrencilerin dönem içerisinde veremediği dersleri almasını amaçlayan yaz okulu sistemi çoğu okulda uygulanmaktadır. sınav giriş belgesi almak isteyen vatandaşlar internet üzerinden sorgulama yapıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? açık öğretim yaz okulu giriş belgelerini geçtiğimiz günlerde öğrencilere duyurmuştu. İşte AÖF yaz okulu sınavı giriş yerleri ve belgesi…

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde olmayan bu uygulama, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği" ile artık uygulamaya geçirilmiştir.

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AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama: AÖF yaz okulu sınavı bugün!
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