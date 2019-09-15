Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) öğrencilere burs veriyor! 2019-2020 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Öğrenim hayatları boyunca maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere burs vereceğini açıkladı. VGM burs başvurusu yapmak isteyen binlerce öğrenci burs veren kurumları araştırıyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru formu ve detayları haberimizde…

ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.