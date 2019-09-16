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tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 yılı YKS hızlı sorgula!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylara tanınan ek yerleştirme işlemleri geçtiğimiz tamamlandı. 'nin kılavuzu ve ön lisans, lisans programları için boş kontenjan bilgileri eşliğinde ek tercihlerini yapan adaylar, dört gözle sonuçları beklemeye koyuldu. Bu doğrultuda, '2019 YKS ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı arama motorları üzerinde en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Zira, on binlerce öğrenci için 2019 YKS oldukça önemli ve kritik bir konu durumunda. Peki, YKS ek yerleştirme tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.9.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 08:40
YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 yılı YKS ek yerleştirme sonuçları hızlı sorgula!

adaylarını doğrudan ilgilendiren 2019 için heyecan dorukta. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ilgili işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan tarihler geçtiğimiz hafta tamamladı. Bu doğrultuda, YKS hakkında araştırmalar da yoğunluk kazandı. Zira, tarafından verilen bu son şans, on binlerce adayın üniversiteye yerleşmesi için oldukça kritik öneme sahip. Herhangi bir ön lisans veya lisans programına yerleşemeyen aday öğrenciler de, başvurusunu yaparak YKS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklemeye koyuldu.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN VE AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından 2019 YKS ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgi edinebilir, sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 yılı YKS ek yerleştirme sonuçları hızlı sorgula!
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