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kayıtları başladı! 2019-2020 işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?

kayıt işlemlerini yapacak olan adaylar detayları internet üzerinden araştırmaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı ile ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler lisans programına geçiş yapabiliyor. Açık öğretim fakültesinden dört yıllık bölüme geçiş yapacak öğrenciler sınav puanlarıyla tercih işlemlerini tamamladı. Şimdi sıra işlemlerine geldi. Peki, AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler nelerdir? AÖF DGS kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:09
AÖF DGS kayıtları başladı! 2019-2020 AÖF DGS kayıt işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?

Ön lisans programlarını Açık öğretim fakültesi üzerinden 4 senelik yani lisans programına geçiş yapacak öğrenciler için kayıt işlemleri bugün başladı. Kayıt yaptırmak isteyen binlerce aday Açık öğretim bürolarına verilmesi gereken evrakları ve detayları araştırıyor. Peki, kayıt işlemi nasıl ve nereden yapılır? 2019 için gerekli belgeler nelerdir?

AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanı ile Anadolu Üniversitesine geçiş yapacak olan adaylar AÖF DGS kayıt işlemlerine bugün başladı. kayıt hakkındaki tüm detayları haberin diğer sayfalarında bulabilirsiniz…

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AÖF DGS kayıtları başladı! 2019-2020 AÖF DGS kayıt işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?
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