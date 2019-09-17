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kayıt yenileme ekranı 2019! AÖF kayıt ücreti ne kadar? Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman sona erecek?

kayıt yenileme ve ilk kayıt açık öğretimden üniversite okuyan öğrenciler tarafından araştırılıyor. yapacak kişiler AÖF kayıt ücretini ve işlemlerini nasıl gerçekleştireceğini merak ediyor. ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Kayıt ücreti ne kadar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 02:16 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 02:16
AÖF kayıt yenileme ekranı 2019! AÖF kayıt ücreti ne kadar? Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman sona erecek?

kayıt yenileme yapacak öğrenciler işlemlerini hangi tarihlerde ve nasıl yapacağını merak ediyor. resmi sitesi üzerinden yapılacak olan kayıt yenileme işlemi 2019-2020 eğitim dönemi için tüm açıköğretimden eğitim alan kişilerin yapması gereken bir işlemdir. Peki, işlemi nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi ve ücreti…

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin kayıt ekranından gerçekleştirilecektir. Kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde "16‒20 Eylül 2019" olarak duyuruldu.

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AÖF kayıt yenileme ekranı 2019! AÖF kayıt ücreti ne kadar? Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman sona erecek?
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