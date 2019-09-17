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yaz okulu sınavı soru ve cevapları açıklandı! sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e Kampüs giriş ekranı

yaz okulu sınavı hafta sonu yapılmıştı. Sınava giren adaylar soru kitapçığını araştırmaya başladı. Dün akşam saatlerinde tarafından yapılan sınavın soru ve cevapları e kampüs sistemi üzerinden yayınlandı. Öğrencilerin dönem içerisinde veremediği derslerden geçmesi için ikinci bir şans olarak düzenlenen yaz okulu çoğu üniversitenin uyguladığı bir düzenlemedir. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF yaz okulu soru ve cevapları…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:04
AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları açıklandı! Açık öğretim yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e Kampüs giriş ekranı

yaz okulu soru ve cevapları dün akşam saatlerinde e kampüs sistemi üzerinden sınava giren adayların erişimine açıldı. tarafından yapılan AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu açık öğretim fakültesinde eğitim gören adaylar tarafından araştırılıyor. Açık öğretim sınavı hafta sonu yapılmıştı. Peki AÖF yaz okulu soru ve cevapları açıklandı mı? İşte detaylar…

AÖF YAZ OKULU SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

Açık öğretim fakültesinden öğrenim gören binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sınavı dolayısıyla dönem içi geçemediği derslerde şansını tekrar denedi. 15 Eylül 2019 tarihinde yapılan sınavın soruları yayınlandı. Bir sonraki sayfada 2019 AÖF yaz okulu soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz…

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AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları açıklandı! Açık öğretim yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e Kampüs giriş ekranı
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