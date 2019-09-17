Öğrencilere maddi destek! VGM ortaöğretim ve üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru ekranı

VGM burs ücretleri ve detayları öğrenciler tarafından araştırılıyor. VGM bursu Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek amaçlı verilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından adaylara başvuru uyarısı yapıldı. İnternet üzerinden alınacak olan başvurularda sahte hesap ve sayfalara dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Peki, VGM burs başvuru şartları nelerdir? VGM burs başvuru nasıl yapılır?

VGM BURS NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları öğrenci ve velileri tarafından araştırılıyor. Öğrenciler için büyük bir fırsat olan VGM bursu sadece ilkokul değil ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki tüm öğrencilere verilecek. Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz.