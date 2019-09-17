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Öğrencilere maddi destek! ortaöğretim ve üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? başvuru ekranı

burs başvurusu ortaöğretim ve üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. Binlerce öğrenciye aylık 250 TL maddi destek yapılacağı (VGM) tarafından açıklanmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız ücrettir. Yükseköğrenim ise ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine yılda 8 ay (Ekim Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yılda 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.Öğrenciler için büyük bir dayanak olacak olan ücret için başvurular başladı. Peki, başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ekranı...

Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:05
Öğrencilere maddi destek! VGM ortaöğretim ve üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru ekranı

burs ücretleri ve detayları öğrenciler tarafından araştırılıyor. VGM bursu Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek amaçlı verilecek. tarafından adaylara başvuru uyarısı yapıldı. İnternet üzerinden alınacak olan başvurularda sahte hesap ve sayfalara dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Peki, başvuru şartları nelerdir? nasıl yapılır?

VGM BURS NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları öğrenci ve velileri tarafından araştırılıyor. Öğrenciler için büyük bir fırsat olan VGM bursu sadece ilkokul değil ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki tüm öğrencilere verilecek. Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz.

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Öğrencilere maddi destek! VGM ortaöğretim ve üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru ekranı
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