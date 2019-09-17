2019 YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM kılavuzu ile YÖKDİL sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

Yüksek lisans başta olmak üzere çeşitli amaçlarla yabancı dil puanına ihtiyacı olan adayları yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM tarafından açıklanan ve sürece ilişkin tüm detayları belirten kılavuz adaylar için yol gösterici nitelikte olacak. Sınav ücreti ile beraber başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına dair tüm detayların yayımlandığı YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019 YÖKDİL başvuruları ve sürece ilişkin tüm detaylar…

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? 2019 YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM'nin açıkladığı kılavuz ile YÖKDİL başvuru sürecine ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinden bulabilir, konu ve sürece ilişkin tüm bilgilere detaylı olarak ulaşabilirsiniz.