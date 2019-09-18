Akademisyenlerin diplomasi zaferi

2016'daki Ankara garı saldırısının ardından ABD; Sudan ve Pakistan gibi ülkelere uyguladığı 3'üncü düzey seyahat uyarısını Türkiye için de başlattı. Bu durum Türkiye'ye gelecek turistler, öğretim üyeleri ve özellikle öğrenciler açısından sorun oluşturdu. "Seyahat etmenin iyi gözden geçirilmesi" anlamına gelen, başka bir deyişle Türkiye'ye seyahati teşvik etmeyen 3'üncü düzey uyarıdan sonra Türkiye'de okumak isteyen ABD'li öğrenci sayısında ciddi bir azalma oldu. Sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde 300'ün üzerinde olan tam zamanlı ABD'li öğrenci sayısı 2016'da sıfırlandı. Son yıllarda öğrenci sayısı yeniden 20'lere ulaşsa da, ABD üniversiteleri öğrencilerinin Türkiye'de akademik faaliyetlerine engel olmaya devam ediyordu. Bunun üzerine akademik camia diplomasi atakları başlattı. 2 yıl boyunca yapılan temasların sonucunda ABD, seyahat uyarısını Fransa, İngiltere ve Almanya için uyguladığı 2'nci düzeye indirdi.







KONGRE ÜYELERİYLE TEMAS

İlk olarak geçtiğimiz yıl Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan ve beraberindeki ekip ABD'deki büyük üniversiteleri ziyaret ederek özellikle İstanbul'da herhangi bir güvenlik zafiyeti olmadığı anlatılar ve "ABD ne kadar güvenli ise biz de en az o kadar güvenliyiz" mesajını verdiler. ABD'de bir öğretim üyelerinin cinayete kurban gittiği, üniversite kampuslarındaki silahlı saldırılar olduğu hatırlatıldı. Bu yıl da "Akademik Miras Projesi" kapsamında YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Zeliha Koçak Tufan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan, Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan ve ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Ömer Turan'ın yer aldığı YÖK heyeti ABD'de önemli temaslarda bulundu. Heyet Nisan 2019'da Kongre üyeleriyle biraraya gelerek Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu anlattı. Kongre üyeleri ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak seyahat uyarısının 2'inci düzeye çekilmesi gerektiğini tavsiye etti. Güneydoğu'daki birkaç ilin uyarı düzeyi 3'de kalsa da, geçtiğimiz haftalarda, ABD Türkiye'nin uyarı düzeyini 2'ye düşürdü.



ZENGİN KÜLTÜR VURGUSU

3 Kongre üyesinin ABD Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı tavsiye mektubunda bazı Türk üniversitelerinin Amerikan üniversiteleriyle olan anlaşmalarına dikkat çekilerek 3'üncü düzey seyahat uyarısı nedeniyle bu işbirliklerinin aksadığı hatırlatıldı. Mektupta "Seyahat uyarısı nedeniyle Amerikan üniversiteleri Türkiye'de eğitim görecek öğrencilerine sigorta sağlamamaktadır. Öğrencilerimiz Türkiye'nin zengin kültürel ve lisan imkânlarından öğrencilerimiz faydalanamamaktadır" denildi.



EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞTIK, SONUÇ ALDIK

Sürecin detaylarını SABAH'a anlatan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Özkan "Kendimizi doğru anlatmak için işbirliği çok önemli. Herşeyi devletimizden beklemememiz lazım. El birliğiyle yapılan çalışmalar mutlaka sonuç veriyor. Bu gelişmenin ardından öğrenci sayısında ciddi bir artış olacaktır. Benzer şekilde ABD'li turist sayısının da artmasını bekliyoruz. ABD'nin kararlarından dolaylı olarak Avrupa ülkeleri de etkileniyordu. Bahar döneminde Avrupa'dan gelen öğrenci sayısının da artması bekleniyor. 40'tan fazla ABD üniversitesiyle ortak programımız var. Bu programların devam edebilmesi için öğrencilerin kısıtlanmadan Türkiye'ye gelebilmesi çok önemli" diye konuştu.

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