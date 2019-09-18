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dönemi sona eriyor! yenileme nasıl yapılır?

için sona yaklaşıldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Açık öğretim lise okumak isteyen vatandaşlar 1. Dönem için kayıt yenileme işlemlerini yapıyor. 21 Ağustos tarihinde başlayan dönem için henüz kayıt yenileme yapmamış olan öğrenciler için () son tarihi verdi. İşlemlerini tamamlamayan kişiler sınavlara giremeyecek. yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 11:00
AÖL kayıt yenileme dönemi sona eriyor! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan döneminde öğrenciler kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Eğitimini açık lise olarak tamamlamak isteyen öğrenciler için 2019-2020 eğitim öğretim 1. Dönem kayıt yenileme 21 Ağustos tarihinde yapılmaya başlanmıştı. ücretleri de İnternet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme dönemi ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

yapmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? Nasıl kayıt yapılır? Haberimizin devamından tüm bu soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz...

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AÖL kayıt yenileme dönemi sona eriyor! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
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