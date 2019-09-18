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ek tercih başladı mı? 2019 ne zaman başlıyor?

ek tercih dönemi 'na girmiş olan ve önlisans programlarını lisans programına tamamlayacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı tercihleri tamamlanmış ve yerleştirme sonuçları ÖSYM ais sayfası üzerinden erişime açılmıştı. Herhangi bir okula yerleşmemiş olan adaylar ne zaman başlayacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 12:37
DGS ek tercih başladı mı? ÖSYM 2019 DGS ek yerleştirme ne zaman başlıyor?

ek yerleştirme üzerinden tekrar şansını deneyecek olan öğrenciler internet üzerinden araştırmalara başladı. her yıl tarafından düzenlenen ve ön lisans mezunlarının eğitimlerini 4 senelik lisans programına tamamlayabilmesini sağlayan sınav sistemidir. DGS tercih sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmış ve herhangi bir okula yerleşememiş adaylar boş kalan kontenjanlar sayesinde tekrar şansını deneyecek. Peki, ne zaman başlıyor? 2019 dönemi başladı mı? İşte detaylar…

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı'na giren binlerce öğrenci yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar için şansını denemek istiyor. ÖSYM DGS ek tercih dönemi hakkında bir duyuru yayınlanıp yayınlanmadığı adaylar tarafından araştırılıyor? İşte ayrıntılar…

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DGS ek tercih başladı mı? ÖSYM 2019 DGS ek yerleştirme ne zaman başlıyor?
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