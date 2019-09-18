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ne zaman yapılacak? 2019-2020 dönemi ara tatil takvimi!

() 2019-2020 eğitim öğretim yılına yeni düzenleme getirildiği tüm öğrenci ve velilere duyuruldu. 9 Eylül tarihinde başlayan okul dönemi için bu yıl yapılan haricinde eğitime ara verileceği bildirildi. Veli ve öğrenciler tarafından 2019 ara, (Sömestr) günleri araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvimde ara tatil günlerinin tarihlerini verdi. Peki, ne zaman? Sömestr ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 09:20
Ara tatiller ne zaman yapılacak? 2019-2020 dönemi MEB ara tatil takvimi!

2019 veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. () bu sene yeni bir düzenleme ile yaz ve sömestr haricinde yeni ara tatillerin de yapılacağını okullar başlamadan önce açıklamıştı. Öğrencileri sevindiren bu haber üzerine 9 Eylül 2019 tarihinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı da başlamış oldu. Peki, Kasım ayı tatili ne zaman yapılacak? Ara tatiller hangi tarihte olacak? 2019-2020 MEB Takvimi

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim dönemine 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen 9 Eylül tarihinde merhaba dedi. Okulların açılmasıyla veli ve öğrencilerin gözü MEB tarafından yapılan ara tatil açıklamasına çevrildi. Detaylar haberimizin devamında…

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Ara tatiller ne zaman yapılacak? 2019-2020 dönemi MEB ara tatil takvimi!
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