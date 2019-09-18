Ara tatiller ne zaman yapılacak? 2019-2020 dönemi MEB ara tatil takvimi!

2019 Ara tatiller veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sene yeni bir düzenleme ile yaz ve sömestr haricinde yeni ara tatillerin de yapılacağını okullar başlamadan önce açıklamıştı. Öğrencileri sevindiren bu haber üzerine 9 Eylül 2019 tarihinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı da başlamış oldu. Peki, Kasım ayı tatili ne zaman yapılacak? Ara tatiller hangi tarihte olacak? 2019-2020 MEB Takvimi

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim dönemine 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen 9 Eylül tarihinde merhaba dedi. Okulların açılmasıyla veli ve öğrencilerin gözü MEB tarafından yapılan ara tatil açıklamasına çevrildi. Detaylar haberimizin devamında…