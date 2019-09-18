TUS taban puanları açıklandı mı? 2019 ÖSYM TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler ne zaman başlayacak?

TUS puanları, Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girmiş ve bugün itibariyle sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM ais sayfası üzerinden sonuçlara erişim sağlanabiliyor. 1 Eylül tarihinde uygulanmış olan TUS tercih döneminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz dönem tercihler 15 gün içerisinde başlatılmıştı. Peki, ÖSYM tarih verdi mi? TUS puanları açıklandı mı? TUS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

2019 TUS PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün açıklanan sonuçların ardından ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak tercih dönemi açıklaması heyecanla bekleniyor. Adaylar internet üzerinden "TUS puanları" araması yapıyor. Haberimizin devamından tercih dönemi hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz…