AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuç sorgulama!

Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, dönem içerisinde geçemediği dersleri AÖF yaz okulu sınavı ile geçme fırsatı yakalıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkında sorgulamalar sürüyor. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları e kampüs sistemi üzerinden aday erişimine açılmıştı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açılacak?

AÇIK ÖĞRETİM YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık öğretim fakültesinde eğitim gören öğrenciler için yapılan AÖF yaz okulu sınavı 15 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştı. Sınavın soru ve cevapları yayınlandı. İşte e kampüs giriş sayfası ve sınav sonuçları hakkında detaylı bilgi…