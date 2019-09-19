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yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuç sorgulama!

yaz okulu sınav sonuçları, sınava giren Açık öğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan sınavın soru ve cevapları sistemi üzerinden erişime açılmıştı. Açık öğretim fakültesi öğrencileri için yapılan uygulama çoğu üniversitede bulunmaktadır. Dönem içerisinde derslerden geçemeyen öğrenciler için ikinci bir şans olan yaz okulu sonunda bir sınav yapıyor. Bu sınav ise öğrencilerden dersten geçip geçmeyeceğini yüzde 100 etkiliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.9.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 09:21
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuç sorgulama!

'nde eğitim gören öğrenciler, dönem içerisinde geçemediği dersleri yaz okulu sınavı ile geçme fırsatı yakalıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkında sorgulamalar sürüyor. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. soru ve cevapları sistemi üzerinden aday erişimine açılmıştı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açılacak?

AÇIK ÖĞRETİM YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık öğretim fakültesinde eğitim gören öğrenciler için yapılan AÖF yaz okulu sınavı 15 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştı. Sınavın soru ve cevapları yayınlandı. İşte e kampüs giriş sayfası ve sınav sonuçları hakkında detaylı bilgi…

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuç sorgulama!
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