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taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2019 TUS tercihleri ne zaman başlayacak? (1. dönem puanları)

sonuçlarının açıklanmasının ardından Sınavına giren adayların gözü 'nin yayınlayacağı kılavuzuna çevrildi. Sınav 1 Eylül tarihinde yapılmıştı bugün ise sonuçlar ÖSYM'nin ais sayfası üzerinden erişime açıldı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlene TUS taban ve tavan puanları sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, açıklandı mı? Tıpta Uzmanlık tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 09:22
TUS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2019 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman başlayacak? (1. dönem puanları)

puanları, Sınavı'na girmiş ve bugün itibariyle sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından araştırılıyor. ais sayfası üzerinden sonuçlara erişim sağlanabiliyor. 1 Eylül tarihinde uygulanmış olan döneminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz dönem tercihler 15 gün içerisinde başlatılmıştı. Peki, ÖSYM tarih verdi mi? açıklandı mı? TUS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

2019 TUS PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün açıklanan sonuçların ardından ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak tercih dönemi açıklaması heyecanla bekleniyor. Adaylar internet üzerinden "TUS puanları" araması yapıyor. Haberimizin devamından tercih dönemi hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz…

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TUS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2019 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman başlayacak? (1. dönem puanları)
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