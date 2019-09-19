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ek tercih sonuçları açıklandı! ile YKS ek tercih yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama ekranı

Merakla beklenen ek tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylara tanınan ek yerleştirme işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. İşlemlerin bitmesinin ardından sonuçların açıklanması için sabırsızlıkla bekleyen adaylar için müjdeli haber bugün geldi. tarafından bugün açıklandı. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarını sorgulama işlemleri için araştırma yapmaya başladılar. Buna göre; YKS ek tercih sonuçları hızlı sorgulama ekranına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.9.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 17:24
YKS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile YKS ek tercih yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adayların sabırsızlıkla beklediği ek tercih sonuçları açıklandı. tarafından açıklanan ek tercih sonuçlarına adaylar yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ek yerleştirme işlemlerinin bitmesinin ardından merakla beklenen sonuçların açıklanması adaylarda büyük bir rahatlama yaşattı. Bugün açıklanan YKS ek tercih sonuçlarının ardından en merak edilen konulardan bir tanesi de sorgulama işlemleri oluyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM İLE YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMLERİ!

Merakla beklenen YKS ek tercih sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından sorgulama işlemlerini araştıran adaylar için YKS ek tercih sonuçları hızlı sorgulama sayfasına haberimizin devamından ulaşabilir, konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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YKS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile YKS ek tercih yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama ekranı
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