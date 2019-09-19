YKS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile YKS ek tercih yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adayların sabırsızlıkla beklediği YKS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan ek tercih sonuçlarına adaylar yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ek yerleştirme işlemlerinin bitmesinin ardından merakla beklenen sonuçların açıklanması adaylarda büyük bir rahatlama yaşattı. Bugün açıklanan YKS ek tercih sonuçlarının ardından en merak edilen konulardan bir tanesi de YKS ek tercih sonuçları sorgulama işlemleri oluyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM İLE YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMLERİ!

Merakla beklenen YKS ek tercih sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından sorgulama işlemlerini araştıran adaylar için YKS ek tercih sonuçları hızlı sorgulama sayfasına haberimizin devamından ulaşabilir, konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.