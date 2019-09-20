DUS ve STS diş hekimliği sınav giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM DUS ve STS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

DUS ve STS sınav giriş belgesi dün 14.00'dan itibaren sınava katılacak olan adayların erişimine açıldı. Adaylar ÖSYM ais sayfası üzerinden sınav giriş belgelerini temin edebilecek. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilecek. Peki, DUS ve STS Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

DUS VE STS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yayınladığı duyuru şöyle;

"29 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Sınavları adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

29 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Sınavları için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

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