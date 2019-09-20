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ne zaman başlayacak? işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen ve yoğun ilgi gören diğer bir konu da oldu. Ek tercih sonuçları ile üniversiteye yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirecekler. Ön kayıt ve kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedecek. Peki bu bağlamda; ? işlemleri nasıl ve nereden yapılır? İşte bilgiler…

Giriş Tarihi: 20.9.2019 12:30
Üniversite ek kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite ek kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama ile sonuçların duyurulmasının ardından en merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Açıklanan sonuçlara göre; herhangi bir üniversitede eğitim görme hakkı kazanan öğrenciler belirlenen tarihlerde ön kayıt ve kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Belirlenen tarihlerin dışında kayıt işlemi yapılamayacak olup işlem belgelerinin eksiksiz olması şart koşuldu. Peki ? İşlemler nasıl ve nereden yapılır?

İşte bilgiler...

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Üniversite ek kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite ek kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
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