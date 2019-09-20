Üniversite ek kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite ek kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite ek kayıt dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama ile sonuçların duyurulmasının ardından en merak edilen konulardan bir tanesi üniversite ek kayıtları oldu. Açıklanan sonuçlara göre; herhangi bir üniversitede eğitim görme hakkı kazanan öğrenciler belirlenen tarihlerde ön kayıt ve kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Belirlenen tarihlerin dışında kayıt işlemi yapılamayacak olup işlem belgelerinin eksiksiz olması şart koşuldu. Peki üniversite ek kayıtları ne zaman başlayacak? İşlemler nasıl ve nereden yapılır?

İşte bilgiler...