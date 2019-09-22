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başvuruları başladı! 2019 ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sınav kayıt ücreti..

, Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı olarak bilinmektedir. tarafından her yıl düzenlenmekte olan sınava Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen kişiler katılmaktadır. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere genellikle yılda 2 kez yapılan dönemi başladı. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru dönemi ne zaman sona erecek? İşte sınav hakkında tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.9.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 13:19
ALES başvuruları başladı! 2019 ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sınav kayıt ücreti..

başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olmak gibi kariyer planları yapan binlerce aday için heyecanlı süreç başladı. 2019 yılı içerisinde üçüncüsü düzenlenecek olan sınava sadece lisans mezunu olan veya mezun olma aşamasındaki kişiler katılım sağlayabilmektedir. Peki, ALES başvuruları nasıl yapılır? ekranı ve detaylar haberimizde…

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvurusu yapacak olan adaylar internet üzerinden konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Aynı zamanda yurtdışı lisansüstü eğitim görmek isteyen kişilerin de sınava katılımı gerekli görülür. Haberimizin devamından ve diğer detaylara ulaşabilirsiniz…

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ALES başvuruları başladı! 2019 ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sınav kayıt ücreti..
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