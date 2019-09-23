YÖKDİL başvuruları için bugün son! YÖKDİL başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Sınavı ne zaman?

Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları bugün sona eriyor. Lisans mezunu olup da akademik kariyer yapmak isteyen adayların katılacağı sınavın başvurularının bugün sona ermesi adayların arama motorlarında "YÖKDİL başvuruları" adı altında araştırma yapmalarına sebep oldu. Peki YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR! YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Haberimizin devamından YÖKDİL başvuruları ve sınavı ile ilgili sürecin tüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.