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başvuruları için bugün son! nasıl ve nereden yapılacak? Sınavı ne zaman?

tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları bugün sona eriyor. Eğitimlerini akademik kariyer yaparak devam ettirmek isteyen kişilerin girmesi gereken sınavın başvuru süresinin bugün tamamlanacak olması adaylarda heyecanı zirveye taşıdı. Lisans mezunu olup da akademik kariyer yapmak isteyenlerin katıldığı ve bu yıl yedinci kez düzenlenecek olan nasıl ve nereden yapılacak? 2019 yapılacak? İşte tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.9.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 10:52
YÖKDİL başvuruları için bugün son! YÖKDİL başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Sınavı ne zaman?

Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları bugün sona eriyor. Lisans mezunu olup da akademik kariyer yapmak isteyen adayların katılacağı sınavın başvurularının bugün sona ermesi adayların arama motorlarında " başvuruları" adı altında araştırma yapmalarına sebep oldu. Peki nasıl yapılır? 2019 ?

YÖKDİL BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR! YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Haberimizin devamından YÖKDİL başvuruları ve sınavı ile ilgili sürecin tüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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YÖKDİL başvuruları için bugün son! YÖKDİL başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Sınavı ne zaman?
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