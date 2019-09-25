MEB’den başarı araştırması: Fen iyi Türkçe zayıf

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci, öğretmen ve okulun akademik beceriler üzerindeki etkisini ölçmek için 4'üncü sınıf öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan "Öğrenci Başarı İzleme Araştırması" yaptı. Araştırmaya, Türkiye genelindeki 4'üncü sınıflardan 1 milyon 164 bin 903 öğrenci katıldı. Türkiye'de ilk kez yapılan araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarısı, Türkçe ve matematik derslerine göre daha yüksek çıktı. Öğrencilerin Türkçe'deki ortalaması 500 üzerinden 331.12, matematikte 323.02 puanken, fende ortalama 342.07 oldu. Fen testine katılan öğrencilerin yüzde 6'sından fazlası soruların tamamına doğru yanıt verdi. Raporda, ödev verme sıklığı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısının arttığına da yer verildi.Araştırmanın Türkçe testine 112 bin 465 öğrenci katıldı. "Bilme" düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 63, "anlama' düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı ise yüzde 60 oldu. Testte tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerin oranı yüzde 3.55'te kaldı. Matematikteki sonuçlar ise Türkçe'ye nispeten daha olumlu çıktı. Teste katılan 112 bin 322 öğrencinin yüzde 4.34'ü tüm soruları doğru cevapladı.Fen bilimleri sınavına 111 bin 742 öğrenci katıldı. Soruların ortalama doğru cevaplanma oranı "bilme" düzeyinde yüzde 64.90, "uygulama"da yüzde 70.22, "akıl yürütme" düzeyinde ise yüzde 61.40 oldu. Öğrencilerin yüzde 6.29'u ise tüm soruları doğru cevapladı.