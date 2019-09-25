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2020 : , , , , YDS ne zaman yapılacak? sınav takvimi açıklandı mı?

2020 için, Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlara katılacak olan binlerce aday yeni eğitim döneminin tarihlerini merakla araştırmaya başladı. , , , gibi birçok sınavı düzenleyen kurum 2019-2020 eğitim öğretim yılına ait takvimini açıkladı mı sorusu internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, sınav takvimi açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 09:09
ÖSYM 2020 sınav takvimi: KPSS, ALES, DGS, LGS, YDS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi () her yıl birçok sınavı düzenlemeye devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemine yeni başladığımız sıralarda sınavlara katılım sağlayacak olan milyonlarca öğrencinin gözü sınav takvimine çevrildi. Kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen , üniversiteye yerleştirme yapabilmek için uygulanan YKS, önlisans mezunlarının lisans programlarına tercih yapabilmesi için gerçekleştirilen gibi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen diğer sınavların tarihleri konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, , DGS, , YKS ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

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ÖSYM 2020 sınav takvimi: KPSS, ALES, DGS, LGS, YDS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı mı?
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