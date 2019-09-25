Yükseköğretimde Avrupa’yı solladık

BUGÜN NELER OLDU

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç "Türkiye'deki yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranı Avrupa'yı geçti" dedi. Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması Çalıştayı'nda konuşan Saraç "Bugün 8 milyona yakın öğrenci, 168 bini aşkın öğretim elemanı, 207 yükseköğretim kurumu Türkiye yükseköğretim alanını oluşturuyor. Türkiye, öğrenci sayısı bakımından Avrupa Yükseköğretim Alanının önde gelen ülkesi durumunda. 2014'de uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerdeyken bu sayı 170 bini aştı" diye konuştu.