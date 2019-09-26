Burs veren kurumlar: 2019 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) başvuru ekranı

VGM burs başvuru şartları, öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Okulların açılmasıyla beraber maddi destek arayan öğrenciler için büyük imkan olan Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu aylık 250 TL olarak belirlenmişti. Yükseköğrenim ise ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine yılda 8 ay (Ekim Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yılda 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvurusu şartları nelerdir?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru dönemi tarihleriyle duyurulmuştu. Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu internet üzerinden şimdiden araştırılmaya başlandı. Ayrıntıları haberimizin devamından bulabilirsiniz…