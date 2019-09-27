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/3 başvuru ekranı: Başvurusu nasıl yapılır, sınav kayıt ücreti ne kadar?

/3 başvuruları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde başlatıldı. Bunun üzerine sınava girmek isteyen ve Yükseköğretim kurumlarında; öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi adayları ALES başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Normal şartlarda yılda iki kez yapılan Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı 2019 yılında 3. Kez düzenlenecek. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ALES kayıt ücreti ne kadar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 14:14
ALES/3 başvuru ekranı: 2019 ALES Başvurusu nasıl yapılır, sınav kayıt ücreti ne kadar?

başvuruları üzerinden yapılmaya başlandı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyen lisans mezunları Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı hakkındaki detayları araştırıyor. 2019 yılı içerisinde 3. Kez düzenlenecek olan Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı başvuru ücreti de yine adayların merak konusu oldu. Peki, ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ücreti her yıl ÖSYM'nin kılavuzda yayınladığı miktarda adaylar tarafından ödenmesi gerekiyor. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenmekte olan sınava Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen kişiler katılıyor. Peki, ne kadar? Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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ALES/3 başvuru ekranı: 2019 ALES Başvurusu nasıl yapılır, sınav kayıt ücreti ne kadar?
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