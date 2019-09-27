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ek tercih ne zaman yapılacak? 2019 , tarihleri belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı, her sene önlisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler için düzenlenmeye devam ediyor. 2019 yılında uygulanan sonrası adaylar tercih sonuçlarını öğrendi. Tercihlerinden herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS ek tercih ne zaman başlıyor? açıklama yaptı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 17:34
DGS ek tercih ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM, DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu?

ek tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dikey Geçiş Sınavı'na giren adaylar tercih sonuçlarını geçtiğimiz günlerde tarafından yapılan açıklamayla öğrenmişti. Bunun ardından bir okula yerleşemeyen adaylar önlisans programlarını lisans eğitime tamamlamak adına ek yerleştirmeden yararlanmak istiyor. Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları 4 Eylül tarihinde adayların erişimine açılmıştı. Peki, ne zaman başlıyor? İşte DGS ek tercih dönemi ile ilgili detaylar…

2019 DGS EK TERCİH DÖNEMİ BELLİ OLDU MU?

DGS tercih sonuçlarının üzerinden 19 gün geçti. Binlerce lisans adayı boş kalan 30 bin 303 kontenjan için ikinci bir tercihte bulunmak istiyor. Haberimizin devamından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…

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DGS ek tercih ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM, DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu?
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