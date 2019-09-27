KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borç erteleme nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Devlet erteleme ekranı!

KYK kredi borçları silinecek mi sorusu borçlu olan vatandaşlar tarafından son zamanlarda sıklıkla araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta gelen müjdeli haber ise şöyleydi; "Kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu bulunmamakta olup, sigortalı bir işe girene kadar borcunu erteleme imkanı mevcuttur." İfadeleri borçluları bir nebze olsun sevindirdi. Peki, KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç erteleme nasıl yapılır? İşte e-Devlet sayfası…

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkat çekildi.

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması için soru önergesi verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür. Eğer teklif kabul edilirse geri ödemeli burs alan öğrencilerin borçları tamamen silinmiş olacak. Ancak bu konu ile ilgili karar herhangi bir karar açıklanmadı.

KYK BORÇ ERTELEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sigortalı bir işe başlayana kadar KYK borcunu ödeyemeyecek olan kişiler aşağıdaki adımları takip ederek borcunu erteleyebilir. E devlet kapısı üzerinden yapılan başvuru için , e Devlet şifresi olmayan vatandaşların PTT 'ye giderek şifrelerini alması gerekmektedir. Aşağıdaki e devlet linkine tıklayarak borcunuzu erteleyebilirsiniz...

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